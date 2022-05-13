Paramiliter ne demek? Paramaliter ne anlama geliyor? - Haberler

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Paramiliter ne demek? Paramaliter ne anlama geliyor?

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Paramiliter ne demek? Paramaliter ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız veya duyduğumuz okuduğumuz ama anlamını tam olarak bilmediğim bazı ifadeler için araştırma ihtiyacı duyarız. Bunlardan birisi de Paramiliter oldu ifadesidir. Peki, Paramiliter ne demek? Paramaliter nedir?

Paramiliter ne demek? Günlük hayatta sıkça kullandığımız veya duyduğumuz okuduğumuz ama anlamını tam olarak bilmediğim bazı ifadeler için araştırma ihtiyacı duyarız. Bunlardan birisi de Paramiliter oldu ifadesidir. Peki, Paramiliter ne demek? Paramaliter nedir? İşte detaylar...

PARAMİLİTER NE DEMEK?

Paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.

Paramiliter ne demek? Paramaliter ne anlama geliyor?

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