Parag Agrawal kimdir? Twitter CEO'su Parag Agrawal kovuldu mu?

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilirken, Twitter yönetiminde yaptığı görev değişiklikleri de gündem oldu. Twitter CEO'su Parag Agrawal kovuldu mu? Parag Agrawal kimdir? Merak edildi.

Parag Agrawal kimdir? Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilirken, Twitter yönetiminde yaptığı görev değişiklikleri de gündem oldu. Twitter CEO'su Parag Agrawal kovuldu mu? Parag Agrawal kimdir? Merak edildi. İşte detaylar...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

Parag Agrawal, daha önce Twitter, Inc'in CEO'su olarak görev yapan Hintli-Amerikalı bir yazılım mühendisidir. Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından 27 Ekim 2022'de diğer iki üst düzey Twitter yöneticisiyle birlikte görevden alındı.

Agrawal Ajmer, Hindistan'da doğdu. Babası Hindistan Atom Enerjisi Departmanında kıdemli bir memurdu ve annesi Mumbai'deki Veermata Jijabai Teknoloji Enstitüsü'nden emekli bir Ekonomi profesörüdür.

GÖREVDEN ALINDI

Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.