Enflasyonun artışıyla birlikte 500 liralık banknotların gerekliliği tartışma konusu olmuş ve bununla ilgili çalışmaların yapıldığı iddia edilmişti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ancak bu seferde paradan, TL'den sıfır atılacak mı? Lira'dan sıfır atılıyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı! Soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

PARADAN, TL'DEN sıfır atılacak mı? Lira'dan sıfır atılıyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan bir süredir devam eden 500 TL'lik banknot tartışmalarına ilişkin, "Şu an gündemimizde 500 liralık banknot basma yoktur" dedi. Peki ama paradan, TL'den sıfır atılacak mı? Lira'dan sıfır atılıyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı! İşte detaylar…

PARADAN, TL'DEN SIFIR ATILACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuya ilişkin "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" diye konuştu.

LİRA'DAN SIFIR ATILIYOR MU?

Erkan, yaptığı basın açıklamasında açıkça "gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

"KREDİ KARTI KULLANIMI AZALIYOR"

Kredi kartlarına ilişkin Erkan, "İhtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki fark kapandı, kredi kartı kullanımı azalıyor. KKM bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" dedi.