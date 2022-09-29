Son zamanlarda duyduğumuz haberler ve açıklamalar ile birlikte birçok kişi Paradan 6 sıfır ne zaman atıldı? Ve Türk lirasından 6 sıfır hangi tarihte atıldı? Sorusunu araştırmaya başladı. Son zamanlarda sıklıkla araştırılan bu soruları sizler için yanıtladık. Peki, Paradan 6 sıfır ne zaman atıldı? Türk lirasından 6 sıfır hangi tarihte atıldı?

Paradan 6 sıfır ne zaman atıldı? Sorusu, dönem dönem sık sık aratılıyor. Bu haberimizde sizler için bu soruyu yanıtladık. Uzun yıllar yüksek enflasyona maruz kalan ülkeler, paralarından sıfır atarak, ulusal para birimlerine güveni yeniden tesis etmeyi önemli bir seçenek olarak görüyor. Paradan 6 sıfır ne zaman atıldı? Türk lirasından 6 sıfır hangi tarihte atıldı?

PARADAN 6 SIFIR NE ZAMAN ATILDI?

31 Ocak 2004 tarihinde ise Türk lirasından 6 sıfır atılması ve 1 milyon liranın 1 Yeni Türk Lirasına (YTL) eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı. 1 Ocak 2005 Cumartesi günü de paradan 6 sıfır atılarak, Yeni Türk Lirası banknotlar tedavüle girmişti.

PARADAN NEDEN 6 SIFIR ATILDI?

2001 krizinden sonraki dönemde uygulanan sıkı maliye ve istikrar politikaları sonucu enflasyon düşme eğilimine girerken, ekonomiye de güven geldi. Böylece, 31 Ocak 2004'te, Türk lirasından 6 sıfır atılması ve 1 milyon liranın 1 Yeni Türk Lirasına (YTL) eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı.