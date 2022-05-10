Para sözleri! Uzi & Montiego - Para sözleri! 'Para' şarkı sözleri nelerdir?
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Uzi & Montiego - Para şarkısı geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 58 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uzi & Montiego - para sözleri nelerdir? Para rap sözleri nedir? Para rap şarkısı sözleri yazımızda...
UZI x MONTIEGO - PARA sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Uzi & Montiego ikilisine aittir.
UZI x MONTIEGO - PARA SÖZLERİ
Anlar bizi hızlı çocuklar anlar kırık camlar kanlı duvarlar
Senden daha çok beni anlar
Sulu gözleri cam gibi parlar
Yalvar sevicem seni yalvar
Kalbim dolu kucağımda yer var
Devran sana dönebilir her an
Kafamız gibi yani kalpler kırık
Kollar çizik ciğerler yanık
Valla yedik dosttan da kazık harbiden üzülüyom haline yazık
Bir anda düştük bir anda çıktık mermi şeytanın pabucuna sıktık
Rüyanda görürsün anca bıktığımı her şeyi kendimize bile bile yaptık
***
Para
İki yüzü de kara çok çektirdin hep bana
O yüzden dizlerim yara kuvvet ver bana artık vaktim yok daha
***
Eth
Btc
Dollar dollar dollar dollar
***
USD
AED
Para para para para
***
Keep it 100 won't sell out my crypto like guaranti whoring to BVAA
***
I like the business I make a play
Buy all the shares 10x in a day
***
I'm pushing P
It's going up
***
Certified G
Like barabus
***
She on her knees
Fabulous
***
Praying for me
Miraculous
***
The suite presidential
Check the credentials
Crocodile teeth
I dont mean dental
***
F**k up a beat
That's instrumental
Deep in the streets
Shit can get dangerous