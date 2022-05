Para sözleri! Uzi & Montiego - Para sözleri! 'Para' şarkı sözleri nelerdir?

UZI x MONTIEGO - PARA sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Uzi & Montiego ikilisine aittir.

UZI x MONTIEGO - PARA SÖZLERİ

Anlar bizi hızlı çocuklar anlar kırık camlar kanlı duvarlar

Senden daha çok beni anlar

Sulu gözleri cam gibi parlar

Yalvar sevicem seni yalvar

Kalbim dolu kucağımda yer var

Devran sana dönebilir her an

Kafamız gibi yani kalpler kırık

Kollar çizik ciğerler yanık

Valla yedik dosttan da kazık harbiden üzülüyom haline yazık

Bir anda düştük bir anda çıktık mermi şeytanın pabucuna sıktık

Rüyanda görürsün anca bıktığımı her şeyi kendimize bile bile yaptık

***

Para

İki yüzü de kara çok çektirdin hep bana

O yüzden dizlerim yara kuvvet ver bana artık vaktim yok daha

***

Eth

Btc

Dollar dollar dollar dollar

***

USD

AED

Para para para para

***

Keep it 100 won't sell out my crypto like guaranti whoring to BVAA

***

I like the business I make a play

Buy all the shares 10x in a day

***

I'm pushing P

It's going up

***

Certified G

Like barabus

***

She on her knees

Fabulous

***

Praying for me

Miraculous

***

The suite presidential

Check the credentials

Crocodile teeth

I dont mean dental

***

F**k up a beat

That's instrumental

Deep in the streets

Shit can get dangerous

