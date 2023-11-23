Papaz Yahnisi tarifi! MasterChef Papaz Yahnisi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Papaz Yahnisi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Papaz Yahnisi hazırladı. Peki, Papaz Yahnisi nedir? Papaz Yahnisi nasıl yapılır? Papaz Yahnisi nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Papaz Yahnisi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Papaz Yahnisi nasıl yapılır? Papaz Yahnisi nedir? Papaz Yahnisi nasıl yapılır, Papaz Yahnisi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Papaz Yahnisi yapıldı, evde klasik Papaz Yahnisi yapıldı! İşte en güzel Papaz Yahnisi !

PAPAZ YAHNİSİ TARİFİ!

Papaz Yahnisi Malzemeleri Nelerdir

½ kg sarpa

20 adet üzüm koruğu

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 su bardağı su

Papaz Yahnisi Nasıl Yapılır

Soğan ince ince kıyıldıktan sonra orta ateşte yağda sararıncaya kadar pişirilir. Salça eklenerek 2 dakika süreyle kavrulur. Sivri biber doğranır ve 1 dakika daha pişirildikten sonra doğranmış domates de eklenerek 5 dakika daha pişirilir. Sürenin bitiminde 1 su bardağı su eklenerek kaynamaya bırakılır. Bu arada sarpaların içleri temizlenerek, başları ile birlikte –bütün halinde- tencereye konulur. 5 dakika da bu halde pişirilen malzemelere 1 su bardağı ılık su eklenir. 30 dakika süre ile pişirilir. Bu süre zarfında yahniye üzüm korukları ve tuz da eklenir.

Kaynak: Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi