Papara sahibi kim? Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir?
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Papara kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı da Arda Kutsal son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Papara sahibi kim?
Papara sahibi kim ve Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir soruları son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Papara kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir?
PAPARA SAHİBİ AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?
Ahmed Faruk Karslı, Papara kurucusudur. Kurucu Ahmed Faruk Karslı, yönetim kurulundaki görevini Nisan 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretmiştir.
EMRE KENCİ KİMDİR?
2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft'ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader'da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara'da CTO olarak görevini sürdürürken yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara'nın yeni CEO'su olarak çalışmalarına devam edecektir.