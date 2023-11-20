Finansal teknoloji şirketi Papara, kullanıcıların gümüş ve platin kıymetli madenlerinin alım satımını yapabilecekleri özelliğini devreye aldı. Kullanıcılar 7/24, minimum 0,01 gram olmak üzere diledikleri tutarda altın, gümüş ve platin yatırımı yapabilecek.

Papara, Kıymetli Maden Hesabı'na platin ve gümüşü de ekledi

Papara, Kıymetli Maden Hesabı'na platin ve gümüşü de eklediğini duyurdu. Kullanıcılar 7/24, minimum 0,01 gram olmak üzere diledikleri tutarda altın, gümüş ve platin yatırımı yapabilecek.

Finansal teknoloji şirketi Papara, kullanıcıların gümüş ve platin kıymetli madenlerinin alım satımını yapabilecekleri özelliğini devreye aldı. Geçtiğimiz aylarda milyonlarca kullanıcısına 7/24 altın yatırımı yapma olanağı sunan şirket, altın, gümüş ve platin yatırımını Kıymetli Madenler Hesabı altında topladı. Bu sayede Papara, üç kıymetli madene yatırım yapma olanağı sunan yeni özelliğiyle kullanıcıların yatırım ihtiyaçlarına da yanıt vermeye başladı.

KIYMETLİ MADENLERE 7/24 YATIRIM YAPILABİLİYOR

Papara kullanıcıları, saniyeler içinde Kıymetli Maden Hesaplarını oluşturarak altın, gümüş ve platin için komisyonsuz alım satım işlemlerine başlayabiliyor. 0,01 gramdan başlayan alt limitle kıymetli madenlere gece gündüz, hafta içi hafta sonu, piyasanın açık ya da kapalı olması fark etmeksizin yatırım yapılabiliyor. Papara kullanıcıları, dilerlerse TL tutar, dilerlerse de gram bilgisi girerek altın, gümüş ve platin alıp satabiliyor. Papara hesapları ve Kıymetli Maden Hesapları arasında kolayca geçiş yapabilen kullanıcılar, altın, platin ve gümüşün dönemsel fiyat değişimlerini grafikler üzerinde takip edebiliyor.

TRANSFER ÖZELLİĞİ DE SUNUYOR

Papara, Kıymetli Maden Hesabı, komisyonsuz al/sat özelliğinin yanı sıra altın, gümüş ve platin transfer özelliği de sunuyor. Kıymetli Maden Hesabı olanlar, birbirlerine işlem ücreti ödemeden, anında, diledikleri tutarda altın, gümüş ve platin gönderebiliyor. Papara, ilerleyen dönemde yatırım ürünlerini yeni varlıklarla genişleteceğini açıkladı.