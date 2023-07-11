Papara son zamanlarda en çok tercih edilen banka kartları arasında yer almaktadır. Müşterilerine sunduğu avantajlı paketlerle tercih edilmektedir. Peki, Papara kart nasıl alınır? Papara kart başvuru nasıl yapılır? Papara kart sipariş, kaç TL? Papara kart hangi bankaya ait, müşteri hizmetleri numarası ne? Detaylar haberimizdedir…

2016 yılı Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet göstermek üzere alınan izin ile aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan Papara kullanıcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Papara kart nasıl alınır? Papara kart başvuru nasıl yapılır? Papara kart sipariş, kaç TL? Papara kart hangi bankaya ait, müşteri hizmetleri numarası ne? İşte detaylar…

PAPARA KART NASIL ALINIR?

Papara hesabınız üzerinden Papara Card menüsüne girip, dilediğiniz rengi seçerek talep edebilirsiniz. Daha önce papara.com ya da mobil uygulaması üzerinden bir kart istemediyseniz Papara Card'ın ücretsiz olarak adresine teslim edilir.

PAPARA KART BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Metal Card: Metal Card'ı tek seferlik 1.000 TL ödeme karşılığında papara.com ya da mobil uygulamasından satın alabilirsin. Papara Metal Card'ı Papara hesabına giriş yaparak, Papara Card menüsü üzerinden talep edebilirsin. Kartın ücretsiz olarak adresine teslim edilir.

Koleksiyon Kart: Koleksiyon Kart'ları (Batman Card, Joker Card) tek seferlik 75 TL kart ücretini ödeyerek satın alabilirsin. Kartını Papara hesabına giriş yaparak Papara Card menüsü üzerinden talep edebilirsin. Kartın ücretsiz olarak adresine teslim edilir.

Sanal Kart: Sanal Kart'ı Papara hesabına giriş yaparak Papara Card menüsü üzerinden anında oluşturup kullanabilirsin.

Hayalet Sanal Kart: Hayalet Sanal Kart'ı Papara hesabına giriş yaparak Papara Card menüsü üzerinden anında oluşturabilirsin.

Hediye Kartı: Hediye Kart'ı Papara hesabına giriş yaparak Papara Card menüsü üzerinden anında oluşturabilirsin.

Papara Lite Card: Kartını anlaşmalı satış noktalarından 5 TL karşılığında satın alabilirsin. Lite Card'ını hesabında aktive ettiğinde ödediğin ücret Papara anında iade edilir.

Papara Edu Card: Kartını anlaşmalı satış noktalarından 5 TL karşılığında alabilirsin. Edu Card'ını hesabında aktive ettiğinde ödediğin ücret anında iade edilir.

Lite Card ve Edu Card alabileceğin anlaşmalı satış noktaları;

CarrefourSA

Trendyol

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