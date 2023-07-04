Papara, İspanyol neobank Rebellion'ı satın aldı

Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma, Papara'nın Avrupa'ya açılma sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, satın almanın İspanyol neobankacılık piyasasına uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Papara CEO'su Emre Kenci ise Papara'nın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını ve 2023 içinde Avrupa'da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu. Rebellion, Papara'nın Avrupa'da gerçekleştirdiği ilk satın alma anlaşması oldu.

Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, "Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022'nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerimizi birleştirmek için stratejik bir M&A (şirket birleşmesi) planı başlattık. Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. İspanyol sektöründe baskın bir oyuncunun yokluğu ve hakim ekonomik manzara göz önüne alındığında Papara'nın, kaynakları, iş vizyonunu ve tutkuyu sinerjik olarak harmanlamak için ideal ortak olduğuna güçlü bir biçimde inanıyorum. Satın almayla mevcut Rebellion ekibinin tamamı bu yeni macerada kalmaya devam ederken sektördeki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz yeni işe alımlar ve Papara'nın vizyonuyla büyüyecek" diye konuştu.

"KULLANICILARIN HIZLI DENEYİM TALEBİNE YANIT VERİLEBİLECEK"

Şirketin yeni dönemdeki ürün yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Alex Sagrado ise "Yeni dönemde Papara ve Rebellion ürün geliştirme stratejilerinde finansal teknolojileri giderek daha şeffaf ve kullanışlı hale getirmek, finansın herkes için ve aynı zamanda kişisel olduğuna dair bir kabulle her bireye en iyi deneyimi sunmak gibi yaklaşımları paylaşmayı sürdürecek. Bu sayede kullanıcıların günlük yaşamla bütünleşen, nitelikli, erişilebilir ve hızlı bir deneyim talebine yanıt verilebilecek" ifadelerini kullandı.

Papara CEO'su Emre Kenci de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, Papara'nın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını vurgulayarak 2023 içinde Avrupa'da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu. Rebellion, Papara'nın 2023'te Avrupa'da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu.

NEOBANK VE REBELLION HAKKINDA

Fiziksel şubeleri olmadan, yalnızca mobil ve internet tabanla platformlarda faaliyet gösteren ve geleneksel bankalar olmayan neobank'ler, teknolojinin gücüyle geleneksel finansal hizmetlere meydan okuyan finansal teknoloji şirketlerini tanımlıyor.

Y ve Z kuşağına mensup kullanıcılara bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunan Rebellion, 2017'de Sergio Cerro ve Alex Sagrado tarafından kuruldu.