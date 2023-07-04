Papara, İspanyol neobank Rebellion'ı satın aldı

Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldı. Rebellion, mobil ve internet tabanlı platformlarda faaliyet gösteren bir finansal teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Satın alma anlaşmasıyla Papara, Avrupa'ya açılma sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldı.

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, Haziran 2023'te tamamlanan Rebellion satın alma anlaşması kapsamında Papara, Avrupa'ya açılma sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

Fiziksel şubeleri olmadan yalnızca mobil ve internet tabanlı platformlarda faaliyet gösteren neobank'ler, teknolojinin gücüyle geleneksel finansal hizmetlere meydan okuyan finansal teknoloji şirketlerini tanımlıyor.

Y ve Z kuşağına mensup kullanıcılara bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, Cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunan Rebellion, İspanya'da mobil uygulama mağazalarında en çok olumlu oy alan finansal teknoloji uygulamasını geliştiren şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2017'de Sergio Cerro ve Alex Sagrado tarafından kurulan ve İspanya pazarında önde gelen neobank'lerden birine dönüşen Rebellion'ın, bugüne dek 15 milyon avro yatırım aldığı biliniyor.

Rebellion, Papara'nın 2023'te Avrupa'da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022'nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerini birleştirmek için stratejik bir M&A planı başlattıklarını belirtti.

Cerro, şunları kaydetti:

"Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. İspanyol sektöründe baskın bir oyuncunun yokluğu ve hakim ekonomik manzara göz önüne alındığında Papara'nın, kaynakları, iş vizyonunu ve tutkuyu sinerjik olarak harmanlamak için ideal ortak olduğuna güçlü bir biçimde inanıyorum. Satın almayla mevcut Rebellion ekibinin tamamı bu yeni macerada kalmaya devam ederken sektördeki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz yeni işe alımlar ve Papara'nın vizyonuyla büyüyecek."

Rebellion Kurucu Ortağı Alex Sagrado ise yeni dönemde Papara ve Rebellion ürün geliştirme stratejilerinde finansal teknolojileri giderek daha şeffaf ve kullanışlı hale getirmek, finansın herkes için ve aynı zamanda kişisel olduğuna dair bir kabulle her bireye en iyi deneyimi sunmak gibi yaklaşımları paylaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Sagrado, "Bu sayede kullanıcıların günlük yaşamla bütünleşen, nitelikli, erişilebilir ve hızlı bir deneyim talebine yanıt verilebilecek." ifadelerini kullandı.

Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci de geçen aylarda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşmalarından biri sayılan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, Papara'nın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını vurgulayarak 2023 içinde Avrupa'da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu.