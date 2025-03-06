Papara çöktü mü? Papara'da sorun mu var 6 Mart Perşembe?

Papara çöktü mü? sorusu araştırılıyor. Papara uygulamasının kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken yaşadığı sorunun ardından arama motorlarında Papara çöktü mü? 6 Mart Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları aratıldı. Peki, Papara çöktü mü? 6 Mart Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? İşte detaylar...

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara uygulamasına girmeye çalışan ancak giremeyen kullanıcılar, yaşadıkları erişim sorununu sosyal medyada dile getirdi.

Papara'danaçıklama yapıldı.

İşte açıklama:



PAPARA NEDİR?

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren, Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasında yer alan, Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.