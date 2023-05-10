Papara uygulamasına giriş yapamayan kullanıcıların merak ettikleri arasında Papara çöktü mü? 10 Mayıs Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları yer aldı. Uygulamaya giriş esnasında problem yaşanması üzerine Papara çöktü mü? 10 Mayıs Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? sorularına yanıt arandı.

Papara çöktü mü? sorusu araştırılıyor. Papara uygulamasının kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken yaşadığı sorunun ardından arama motorlarında Papara çöktü mü? 10 Mayıs Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları aratıldı. Peki, Papara çöktü mü? 10 Mayıs Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? İşte detaylar...

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara uygulamasında 10 Mayıs günü bazı teknik problemler meydana geldi. Papara ekibinin konu ile ilişkin açıklaması şöyle oldu: