Papara, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'a Sabit İşlem Ücretiyle Para Gönderme Hizmeti Sunuyor

Finansal teknoloji şirketi Papara, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'a aynı gün 1 Euro veya 1 sterlin sabit işlem ücretiyle para göndermeyi mümkün kılan yurt dışı para transferi hizmetini duyurdu. Ayrıca kullanıcıların 2023 içinde gerçekleştirecekleri ilk yurt dışı para gönderme işleminin ücretsiz olacağı belirtildi.

Finansal teknoloji şirketi Papara, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'a aynı gün 1 Euro veya 1 sterlin sabit işlem ücretiyle para göndermeyi mümkün kılan yurt dışı para transferi hizmetini duyurdu. Ayrıca kullanıcıların 2023 içinde gerçekleştirecekleri ilk yurt dışı para gönderme işleminin ücretsiz olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili markadan şu bilgiler paylaşıldı:

"Papara kullanıcıları, yurt dışı para transferi hizmetiyle 'Single Euro Payments Area' olarak da adlandırılan ve Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan SEPA ülkelerine ve Birleşik Krallık'taki banka hesaplarının IBAN'larına hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde para transferi yapabilecek.

Yurt dışına para gönderme hizmeti, yüksek komisyonlar sebebiyle çocukları Erasmus gibi değişim programlarıyla yurt dışına giden aileler veya yakınları yurt dışında yaşayan kişiler için maliyet yüklerine sebep oluyor. Özellikle transfer edilen tutara göre değişen maliyetler, yurt dışı para transferini zahmetli hale getiriyor. Yurt dışı para transferinde maliyetleri azaltmak isteyen Papara, Avrupa ülkelerine yapılan transferlerde işlem ücretini 1 Euro, Birleşik Krallık'a yapılan transferlerde ise 1 sterlin olarak sabitledi. Üstelik işlem ücreti, gönderilen tutara göre değişmeyecek.

Papara kullanıcıları Türkiye'de EFT yapar gibi, alıcıya ve transfer detaylarına dair minimum bilgi girerek SEPA ülkelerine kolayca para gönderebiliyor. Kullanıcıların 'Bekleyen İşlemler' adımında gönderim sürecini takip edebildikleri transferler, alıcının hesabına dakikalar içinde ulaşıyor. Yalnızca alıcı ülkelerin resmi tatillerinde veya mesai saati dışındaki bir saatte yapılan transferlerin alıcıya ulaşması 1 iş gününü bulabiliyor. Öte yandan Papara, yurt dışı para gönderme süreçleri için sunduğu hız ve kolaylığı deneyimlemek isteyen kullanıcılardan, 2023 boyunca gerçekleştirecekleri ilk transferde işlem ücreti almıyor.

Papara, tüm kullanıcılarına açtığı yurt dışı para gönderme hizmetini önümüzdeki dönemde yeni ülkelerle genişletecek. Yapılacak yeni güncellemelerle Asya ve Amerika kıtalarındaki ülkelere de yurt dışı para transferi gerçekleştirilebileceği, para gönderilebilen ülke sayısının 100'e yaklaşacağı, ayrıca bazı ülkelerde yalnızca IBAN'a değil, ülkelerin güvenilir dijital cüzdan uygulamalarına da yurt dışı para transferi yapılabileceği biliniyor."