Papara açıldı mı? 21 Ağustos Papara açılacak mı, son durum ne?

Papara açıldı mı? 21 Ağustos tarihi itibarıyla Papara'ya erişimde kısmi sorunların devam ettiği bildiriliyor. Kullanıcıların bir kısmı işlem yapabildiğini belirtirken, bazıları ise "bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştığını aktarıyor. Peki, Papara tamamen açıldı mı? İşte detaylar…

PAPARA AÇILDI MI?

Papara kullanıcıları, sisteme giriş yaparken çeşitli aksaklıklarla karşı karşıya kalıyor. Mobil uygulamaya bazı anlarda erişim sağlanabilse de, işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar çoğunlukla "İçerik yüklenemedi" hatası ile karşılaşıyor.

21 AĞUSTOS PAPARA AÇILACAK MI?

Bazı kullanıcılar ise işlemler sırasında "Kullandığınız internet bağlantısından bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir. Lütfen bir saat sonra tekrar deneyin" şeklinde bir uyarı alıyor. Bu durum, özellikle yoğun kullanım saatlerinde işlem yapmak isteyen kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Papara kullanıcılarının para çekme işlemlerinde yaşadığı sorunlar sonrası oluşan endişe üzerine, şirketten resmi bir açıklama geldi. Papara tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Kullanıcılar güncel bilgilere ulaşabilmek için şirketin sosyal medya hesapları ve web sitesini takip ediyor.