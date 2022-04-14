PAOK Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PAOK Marsilya maçı şifresiz mi?

Uefa Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada PAOK Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi PAOK Marsilya maçı şifresiz mi? PAOK Marsilya maçı hakemi kim? PAOK Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

PAOK MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PAOK Marsilya UEFA Konferans Ligi maçı, 14.04.2022 Çarşamba bugün saat 22.00'de başlayacak.

PAOK MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

PAOK Marsilya UEFA Konferans Ligi maçı EXXEN'den yayınlanacak.

PAOK MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

PAOK Marsilya maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

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