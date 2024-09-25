RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? Peki, İşte, detaylar...

PAOK 7 NUMARA KONSTANTELİAS KİMDİR?

Doğum: 5 Mart 2003 (21 yıl yaşında), Volos, Yunanistan

Şu andaki takımları: PAOK (#7 / Orta Saha), Yunanistan millî futbol takımı (Orta Saha)

Boy: 1,82 m

Giannis KonstanteliasSüper Lig kulübü PAOK ve Yunanistan milli takımında hücum orta saha veya kanat oyuncusu olarak oynayan Yunan profesyonel futbolcudur .

Konstantelias, Volos'taki Agia Paraskevi akademisine gittiğinde dokuz yaşındaydı . Başlangıçta akranlarıyla birlikte antrenman yaptı, ancak hızla büyüklerin antrenmanlarına katıldı. 2013 yılında PAOK hayatına girdi ve Volos'tan Selanik'e gitti . İlk başta forvet olarak oynadı, sonra merkeze geçti, ayrıca kanatlara da geçti. PAOK Akademisi'nde çalıştı, çok çalıştı, iyi anlar yaşadı, yurtiçi ve uluslararası turnuvalarda değerli deneyimler kazandı ve iki kez MVP seçildi.

PAOK

2021'de Konstantelias, 17 Ocak'ta OFI ile PAOK arasındaki maçta erkek takımıyla ilk maçına çıkarak PAOK'un ilk takımına girdi . 18 yaşına girmesinden kısa bir süre önce. Aslında sezonu toplamda üç maçta oynayarak tamamladı.

Konstantelias, 20 Ocak 2022'de PAOK'tan kiralık olarak Jupiler Pro League kulübü Eupen ile altı aylık bir sözleşme imzaladı . Aynı gün PAOK, genç uluslararası oyuncuyla sözleşmenin 2026 yazına kadar uzatıldığını duyurdu

Uluslararası kariyer

Konstantelias, 24 Mart 2023'te Yunanistan A Milli Takımı formasıyla ilk maçına, Cebelitarık'a karşı 3-0 kazanılan UEFA Euro 2024 elemelerinde çıktı .

17 Kasım 2023'te Yunanistan formasıyla ilk maçına çıktı ve Yeni Zelanda'ya karşı oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında ilk A millî takım golünü attı