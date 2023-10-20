Pantene İsrail malı mı (Şampuan)?

"İsrail malları ve ürünleri neler? İsrail malları giyim sektöründe nedir?" Araştırılıyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırılar dünyada yankılanırken İsrail'e karşı tepki oluştu ve İsrail markaları tam listesi, İsrail ürünleri hangileri gibi konular araştırıldı. Peki Pantene İsrail malı mı? İşte detaylar…

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa döktü. Ülkemizde de yaşananlara büyük tepki gösterildi. İsrail markaları tam listesi ve İsrail ürünleri hangileri, araştırıldı. Peki, "İsrail malları ve ürünleri neler? İsrail malları hijyen sektöründe markaları ne? Pantene İsrail malı mı?" İşte detaylar…

PANTENE İSRAİL MALI MI?

Pantene Procter & Gamble şirketine için şampuan ve saç bakım markası. İlk kez İsviçre şirketi Hoffmann-La Roche tarafından hazırlanmış, 1985 yılında Procter & Gamble tarafından satın alınmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında yanık hasarı almış askerlerin tedavisini gerçekleştiren doktorlar askerleri tedavi etmenin daha etkin yöntemleri üzerinde çalışıyorlardı. Yapılan derin araştırmalar 1940'lı yılların başlarında büyük buluşla sonuçlanır ve insan vücudunun yanmış parçaları için etkin etki gücüne sahip pantenol, provitamin B5 keşfedildi. İsviçreli ilaç şirketi Hoffmann-La Roche bu maddeden saçların korunması için oluşturulacak yeni markanın hazırlamayı düşünmeye başladı. Böylece 1947 yılında Avrupa'nın merkezi olan İsviçre'de sonraları popülaritesi ile tüm dünyayı kapsayacak yeni bir marka oluşmuş olur. Markanın ismi içerdiği panthenol adına uygun olarak Pantene ismini aldı.

İlk kez İsviçre, sonra Avrupa'da piyasaya sunulan marka, kısa zamanda Avrupa hanımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Pantene, 1960'ların ortalarında Kuzey Amerika'ya ayak açtı ve burada yüksek tüketici ilgisi elde etti. 1975 yılında altın renginde ambalajlarda üretildi. Pantene tarafından kadınlara hedeflenmiş bir takım sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Bunlardan en akılda kalanı ise, 1984 yılında düzenlenen "güzel olduğum için benden nefret etmeyin" sloganı altındaki kampanyasıdır.

Tür: Kişisel bakım

Sahibi : Procter & Gamble

Kökeni : İsviçre

Çıkış : 1947