Panna Cotta tarifi! Masterchef Panna Cotta nasıl yapılır? Panna Cotta tatlı tarifi! Panna Cotta için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Panna Cotta tarifi oldu. Peki en güzel Panna Cotta tatlı tarifi nasıldır? Panna Cotta tatlısı nasıl yapılır? Panna Cotta için gerekli malzemeler nelerdir?

PANNA COTTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı krema

-1 paket agar agar (jelatin)

-Yarım çay bardağı kadar toz şeker

-1 paket şekerli vanilin

Sosu için

-400 gram kadar donmuş frambuaz

-Yarım çay bardağından az su

-Yarım çay bardağı kadar toz şeker

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

-Süt, krema,toz şeker ve agar agar bir tencereye alınır, kaynamaya yakın vanilin ilave edilir.

-Hafif bir taşım kaynatıp ocaktan alınır bardaklara veya kaselere bölüştürülüp buzdolabında 2-4 saat soğumaya bırakılır.

-Frambuaz sosu için donmuş frambuaz, toz şeker ve su bir tencereye alınır.

-Kaynamaya başladıktan sonra birkaç taşım daha kaynatın ve ocaktan alıp robot yardımıyla çekin.

-Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzün.

-Soğuyan panna cottaların üzerine soğumuş olan frambuaz sosunu gezdirin ve servis yapın.

Afiyet olsun.