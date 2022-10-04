Kökü İtalya'ya temizleme bu tatlının adı 'pişmiş krema' anlamına gelebilir. Ana malzemesi süt ve krema olan Panna cotta jelatinlerle katılaşıp kıvam alıyor. Peki, Panna Cotta nedir? Böğürtlen Soslu Panna Cotta tarifi nedir? Panna Cotta malzemeleri neler?

Gerçek vanilya aroması ve frambuaz sosu güçlerini bu sütlü tatlıda birleştirmişler adeta. İçinizi baymayacak hafif bir tatlı olan Panna Cotta'nın yapılışı merak edildi. Peki, Panna Cotta nedir? Böğürtlen Soslu Panna Cotta Tarifi nedir? Panna Cotta malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...

PANNA COTTA NEDİR?

Kökü İtalya'ya temizleme bu tatlının adı 'pişmiş krema' anlamına gelebilir. Ana malzemesi süt ve krema olan Panna cotta jelatinlerle katılaşıp kıvam alıyor.



PANNA COTTA MALZEMELERİ NELER?

400 ml süt (2 su bardağı)

400 ml sıvı krema

1 su bardağı şeker

1 Tercüman Tercüman

6 yaprak jelatin

Frambuaz sosu için;

200 gr dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı su

1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 paket kutu

PANNA COTTA YAPILIŞI NEDİR?

Jelatinleri uygun bir şekilde içine alınmayacak kadar su ilave edilecek. 5 dakika kadar jelatinlerin yumuşaması için bekleyelim.

Diğer süt, sıvı krema ve şekeri bir tencerede karıştıralım.

Vanilya mutfak kazıip yöntemin bıçağın kabartmalı süte ilave edilir. Kabuğu da ekleyerek kaynama kadar ısıtalım.

Daha sonra ocaktan ve muayenehane çıkaralım. İçerisine yumuşayan jelatinleri çırpıcı ile karıştırarak ekleyin. Jelatinlerin eşit şekilde çözülüp dağıldığından emin olacağız.

Hazırladığımız kaplara boşaltalım. İlk sıcağı soğutma dolabında soğumaya bırakalım.

Frambuaz sosu için; bütün malzemeyi küçük bir tencere alıp karıştırarak pişmeye bırakalım. Çırpıcı ile karıştırıp framyaları ezilerek püre oluşturabilecekleri sağlayalım. Kaynayınca ocaktan sonrası.

Soğuyan tatlının üzerine gezdirip servis yapın.

PANNA COTTA TATLISI PÜF NOKTALARI NELER?

Panna cotta kolay bir tarif. uyarlanmış durumda olmanıza rağmen ölçü. Sadece kafanızda olabilir. Panna cotta kaplara ayrıştırılırken akışkan bir sıvı ile yakılmakta uzun beklemeyip katılaşması gerekiyor. Benim jelatin paketinde 2-3 saat tamamlaması yazıyordu ve ölçü olarak 500 ml jelatin yeterli değerlendirme olarak. Ancak kendi çevirip yapmamanız varsa jelatin servis bir iki yaprak artırmanızı tavsiye ederim.

PANNA COTTA'NIN İÇİNDE NE VAR?