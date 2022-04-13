İsteyenin içerisine tuzlu ürünler peynir, maydanoz kattığı; isteyenin ise tatlı ürünler, bal, kaymak koyduğu krep tariflerinde damakta tat bırakmaya geliyor. Pankek tarifi nasıl yapılır? Pankek nasıl yapılır? Kolay Pankek tarifi nasıl yapılır? Pankek tarifi nasıl olur? İşte detaylar…

PANKEKTARİFİ NASIL YAPILIR?

10 adet krep tarifi için malzemeler şöyle;

Hamuru için;

- Yarım sb toz şeker

- 1,5 sb süt

- 2 yumurta

- 2 yk sıvı yağ

- 1 p kabartma tozu

- 1 p vanilya

- 1 tutam kadar tuz

- 2 sb un

Pişirme için;

- 2 yk sıvı yağ

Üzeri için;

- Bal

Yapılışı;

1 2 yumurta ve yarım su bardağı şeker derin bir kaba alınarak iyice karıştırılır.

- Ardından, sıvı yağ ve süt ilave edilerek karıştırmaya devam edilir.

- Üzerine kabartma tozu, vanilya ve un ilave edilerek hamuru çırpmaya işlemi devam edilir.

- Elde edilen karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır.

- Kısık ateşin üzerine tava alınır ve köşeye ayrılan sıvı yağ eklenir.

- Hafif kızaran yağın içerisine ufak bir kepçe yardımıyla karışım tavaya dökülür.

- Kısık ateşte pişen hamurun üzeri göz göz olan kadar pişirmeye devam edilir ve sonra arka tarafına çevrilir.

- Krep harcını tamamı bitene kadar işlem devam edilir.

- Servis tabağına alınan pankekin üzerine tereyağ konularak bal gezdirilir.

- Servis için pankekler hazırdır. Afiyet olsun.

KOLAY PANKEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 2 yumurta

- 2 yk toz şeker

- 1 yk sıvı yağ

- 1 sb süt

- 1. 5 su bardağı vanilya

- 1 sb un

Yapılışı;

1- 2 yumurta ve yarım 2 yemek kaşığı şeker derin bir kaba alınarak iyice karıştırılır.

2- Ardından diğer malzemeler sırayla eklenerek karıştırmaya devam edilir.

3- Pankek için akışkan hamur elde edene kadar karıştırılır.

4- Ardından, yanmaz, yapışmaz tavanın içerisine bir damla yağ eklenir

5- Pankekler bir kepçe yardımıyla tavaya dökülür.

6- Tüm akışkan hamur bitene kadar yapmaya devam edilir.

7- İyi bir pankek için kısık ateşte pişirmeyi unutmayınız.

8- Afiyet olsun.

YUMURTASIZ PANKEK NASIL YAPILIR?

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

- 2,5 sb süt

- 2 yk tereyağ

- 2 yk yoğurt

- 1 çk kabartma tozu

- 2,5 sb süt

Yapılışı;

1- Yoğurt, süt ve kabartma tozu derin bir kaba alınarak mikser yardımıyla çırpılır.

2- Ardından un yavaş yavaş eklenerek çırpmaya devam edilir.

3- Hamur akışkan bir hal alana kadar karıştırma işlemi yapılır.

4- Yanmaz tava kısık ateşin üzerine alınır, yağ konulur.

5- Isınan tavaya kepçe ile elde edilen krep hamurlarının her iki tarafı pişirilir.

6- Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

7- Soğutmadan yiyiniz.

8- Afiyet olsun

SÜTSÜZ PANKEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

- 2 yumurta

- 1 sb su

- 1 yk sıvı yağ

- 1 çk tuz

- 6 yemek kaşığı (tepeleme) un

İsteğe göre soya sütü veya devam sütü eklenebilir.

Yapılışı:

1- Bir su bardağı su derin bir kabın içine alınır. Soya veya badem sütü kullanmayı tercih edenler suyun üzerine ekleyebilir.

2- Ardından 2 yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave edilir.

3- Biraz karıştırdıktan sonra 6 yemek kaşığı un eklenerek mikser ile karıştırmaya devam edilir. Pürüzsüz halen gelen hamur, 5 dakika dinlendirilir.

4- Elde edilen krep harcını, iyice yağlanan kızgın tavanın üzerine bir kepçe yardımıyla dökülür.

5- Tavayı hafif sallayarak harcın tavanın tüm alanına yayılması sağlanır.

6- Dökülen krep harçları orta ateşte, renk alana kadar iki taraflı pişirilir.

7- Her krep alımından sonra tava yağlanır.

8- Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

9- Soğutmadan yiyiniz.

10- Afiyet olsun.

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