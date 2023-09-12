Pani Puri tarifi! MasterChef Pani Puri nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pani Puri hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pani Puri hazırladı. Peki, Pani Puri nedir? Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri nedir?
Hint mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pani Puri ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri nedir? Pani Puri nasıl yapılır, Pani Puri yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pani Puri yapıldı, evde klasik Pani Puri yapıldı! İşte en güzel Pani Puri!
PANİ PURİ TARİFİ!
PURİ'LER İÇİN:
1 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı ince buğday unu
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
derin kızartma yağı
tuz
biraz su
PANİ İÇİN:
1/2 bardak demirhindi ezmesi
2 bardak su
2 yemek kaşığı kimyon tozu
birkaç taze kişniş yaprağı
1 yeşil biber
2 yemek kaşığı nane sosu
1 yemek kaşığı siyah tuz
2 yemek kaşığı palmiye şekeri
Yemeğin hazırlanışı:
PURİ'LER İÇİN:
İrmik, un ve kabartma tozunu bir salata kasesinde karıştırın. Tuz, su ilave edip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Nemli bir bezle örtüp 20 dakika bekletin.
Hamurdan orta büyüklükte toplar yapın. Topları unla ince yuvarlaklar halinde yuvarlayın.
Yağı bir tavada ısıtın ve Purisleri açık kahverengi oluncaya kadar kızartın. Fazla yağı gidermek için emici kağıt üzerine boşaltın. Soğumaya bırakın.
PANİ İÇİN:
Kişnişi ince ince doğrayın.
Tüm malzemeleri karıştırın. Tüm parçaları çıkarmak için bir süzgeçten geçirin.