Pandemi ne zaman başladı? Pandemi hangi yıl, hangi tarihte başladı?

Pandemi ne zaman başladı? Sorusu, üzerinden yıllar geçmesine rağmen birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye'de ilk vakanın görülme tarihi araştırılmakta. Peki, Pandemi ne zaman başladı? Pandemi hangi yıl, hangi tarihte başladı?

PANDEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken 94 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı.

Salgınla geçen 2 yılda dünyadaki birçok ülkedeki gibi Türkiye'de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitime geçilmesi, kafe ve restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, kamuya açık etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.

Salgın günlük hayat alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu süreçte AVM'ler ile kurum ve kuruluşlara girişte HES kodu göstermek ve ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. Devlet kurumu, iş yeri, hastane gibi yerlere, otobüslere, duraklara Kovid-19'la mücadelede yapılması gerekenleri anlatan uyarı afişleri asıldı. Yurt dışına seyahat edecekler veya hastalık belirtisi olanlar için PCR testi uygulaması başlatıldı.

Türkiye'de ilk sokağa çıkma kısıtlaması ise 10-12 Nisan 2020'de 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, vaka sayılarının pik yaptığı dönemlerde tekrarlandı.