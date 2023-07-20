Pandemi döneminde hobi olarak başladığı mum üretimi ticarileşen Sibel Avcı, Eskişehir'de marka olmayı hedefliyor

Muhasebecilikten mum üretimine geçiş yapan Sibel Avcı, 50 çeşitten fazla mum üretiyor ve kısa sürede tanınmış bir marka olmayı hedefliyor. Avcı, doğal malzemeler kullanarak özenle ürettiği mumlarıyla müşterilerine farklı ve kaliteli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Pandemi döneminde hobi amaçlı başladığı mum üreten Sibel Avcı ilgisini ticarileştirdi. Eskişehir'deki küçük atölyesinde 50 çeşitten fazla mum üreten Sibel Avcı hem sanatını icra ediyor hem de ürettiklerini satıyor.

Uzun yıllar çeşitli firmalarda muhasebeci olarak çalışan 42 yaşındaki Avcı, pandemi sürecinde mum yapımına ilgi duymaya başladı. Evinde ürettiği mumların beğenilmesiyle yeteneğini geliştirmek isteyen ve internet üzerinden eğitimlere katılan Avcı, bir süre sonra hobisini işine dönüştürmeye karar verdi.

Bir ay önce Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki atölyesini açan Avcı, kızı Elif'in de yardımıyla soya wax, parafin, mum fitili, boyası ve esansı kullanarak 50 çeşitten fazla mum imal ediyor.

Üretimde iskelet, kafatası, cezve gibi sıra dışı kalıplardan yararlanarak akılda kalıcı olmayı hedefleyen Avcı, kısa sürede tanınmış bir marka haline gelmek istiyor.

"Ne buluyorsam mum dökmeye gayret ediyorum"

Sibel Avcı, AA muhabirine, mumun minimal bir ürün olduğunu söyledi.

Mum üretiminde bardak ve kavanoz gibi nesneleri de kullandığını ifade eden Avcı, "Gerisi hayal gücümle sınırlı. Ne buluyorsam mum dökmeye gayret ediyorum. Öncelikle nasıl bir ürün yapmak istediğinize karar vermeniz lazım. Mum, doğru hammadde, fitil, renklendirme ve koku oranlarıyla şekilleniyor. Hepsini doğru oranlarda koyduğunuzda ortaya müthiş kokan ve soft yanan bir mum çıkıyor. Ürünlerimi özenerek yapıyorum. Çeşit olarak herkese hitap etsin, iş yerime girildiği zaman mis gibi mum koksun istiyorum. Kalıplarımın orijinal olmasına dikkat ediyorum. Bu sebeple çok farklı modellerim var." dedi.

Avcı, bir mumun en az 2 saatte ortaya çıktığını dile getirdi.

Mum hamurunun çeşidine göre kalıpta farklı sürelerde beklemesi gerektiğini anlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece kokusunu, kıvamını sindiriyor ve rafta yerini alıyor. Mum üretiminde parafin ve soya wax gibi malzemelerden yararlanabilirsiniz. Mumla ilgili çeşitli hammaddeler mevcut. Ben müşterinin tercihine göre hem parafin hem de soya wax kullanıyorum. Eğer doğal bir ürün isteniyorsa soya wax tercih ediyorum. Bunun yanında doğal mum boyası ve esansı da kullanıyoruz. Üretimi kızım yaz tatilinde olduğu için onunla yapıyoruz. Burası akıllara gelsin, 'Eskişehir'de bir mum atölyesi vardı' denilsin istiyorum. Kısa sürede işimi büyüterek akılda kalıcı bir marka yaratmayı hedefliyorum."

Avcı, çevresinden olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

Kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğine vurgu yapan Avcı, her kadının gayretli ve başarılı olduğunu sözlerine ekledi.