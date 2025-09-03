Pancar turşusu nasıl yapılır? Evde pancar turşusu tarifi!

Pancar turşusunun nasıl yapıldığı son dönemlerde oldukça merak ediliyor. Evde pratik ve doğal yöntemlerle hazırlanan bu turşu, hem sofralara farklı bir renk ve tat katıyor hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Pancar turşusuna dair püf noktalar ve detaylı tarif haberin devamında sizleri bekliyor

MALZEMELER

3–4 adet orta boy kırmızı pancar

5 su bardağı su

1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu (iyotlu tuz tercih edilmez)

4–5 diş sarımsak (isteğe bağlı olarak doğranabilir veya bütün bırakılabilir)

1 çay kaşığı toz şeker (fermente süreci hızlandırır, isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon tuzu (rengini koruması için, isteğe bağlı)

Cam kavanoz (tercihen 1 litrelik)

HAZIRLANIŞI

Pancarları haşlayın:

Pancarları kabuklarıyla birlikte bol suda iyice yıkayın. Derin bir tencerede üzerini geçecek kadar suyla yaklaşık 35–40 dakika haşlayın. Bıçak kolayca giriyorsa pancar pişmiş demektir.

Soğutun ve doğrayın:

Haşlanan pancarları sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Kabuklarını soyun ve isteğe göre yuvarlak dilimler ya da küp şeklinde doğrayın.

Sarımsakları hazırlayın:

Sarımsakları soyun ve isterseniz doğrayın ya da bütün olarak bırakın.

Kavanoza yerleştirin:

Dilimlenmiş pancarları ve sarımsakları sterilize edilmiş cam kavanoza kat kat yerleştirin.

Salamura suyunu hazırlayın:

Ayrı bir kapta su, sirke, kaya tuzu, (isteğe bağlı olarak şeker ve limon tuzu) karıştırılır ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırılır.

Kavanozu doldurun:

Hazırladığınız salamura suyunu pancarların üzerini tamamen kaplayacak şekilde kavanoza dökün. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Bekletin:

Turşuyu serin, güneş almayan bir yerde 5–7 gün arası bekletin. Daha ekşi bir tat isterseniz bu süreyi uzatabilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ