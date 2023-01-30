Pancar ödemeleri ne zaman verilecek 2023? Pancar ödemeleri ne kadar? Pancar ödemeleri nasıl hesaplanır?

Pancar parası pancar çiftçisine ne zaman verilecek 2023? Pancar parası sorgulama süreci başladı. Çiftçilerin pancar ödemelerine yönelik yaptıkları araştırmalar gündem oldu. Peki, üreticilere pancar ödemeleri ne zaman verilecek? Pancar ödemeleri ne kadar? Pancar ödemeleri nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çiftçiler pancar ödemelerine yönelik yaptıkları aramaları yoğunlaştırdı. Çiftçilerin ve markaların beklediği haber Konya Şeker den geldi! Peki, üreticilere pancar ödemeleri ne zaman verilecek? Pancar ödemeleri ne kadar? Pancar ödemeleri nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

PANCAR BEDELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Akay, 2022-2023 sezonu pancar bedellerinin de, 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasındaüreticilere ödenmesinin planlandığını duyurdu. Başkan Akay, 2 milyar 600 milyon lirası doğrudan çiftçiye olmak üzere, temlik ve diğer kesintilerle birlikte yaklaşık 3.5 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı

PANCAR ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

Örneğin 10 dekarlık şeker pancarı üretiminde toplam üretim masrafları 6000 TL ve elde edilen ürün miktarı 40.000 kg olduğu düşünülürse, birim ürün maliyeti 6000/40.000= 0,15 TL/kg olarak hesaplanır.

PANCAR ÖDENEĞİ NE KADAR?

2023-2024 Üretim Yılı ekilecek pancar bedeliA Kotası Pancar Avans Fiyatı (%16 polar oranı) 1800 TL den işlem görecek. Pancar üreticilerine 1800 - 2500 TL arası destek ödeneği verilecek.