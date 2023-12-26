Panathinaikos hangi ligde, hangi ülkenin takımı?

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, yeniden teknik adamlığa dönmeye hazırlanıyor. Peki, Panathinaikos hangi ligde, hangi ülkenin takımı?

FATİH TERİM HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Terim, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaştı. Yunan ekibinin Fatih Terim ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.

PANATHİNAİKOS HAKKINDA

Panathinaikos Football Club, 1908 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da kurulan spor kulübü Panathinaikos AO'nun futbol takımıdır. Super League'de mücadele etmektedir. Rakibi Olimpiakos'tan sonra Yunanistan'ın en fazla şampiyonluk yaşayan futbol takımı olmasının yanı sıra, 1971-72 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynamıştır.