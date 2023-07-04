Panama bayraklı kruvaziyer Marmaris'e İsrailli turist getirdi

Panama bayraklı kruvaziyer gemisi 'Crown İris', Muğla'nın Marmaris ilçesine 1600 İsrailli turist getirdi. Gemide bulunan turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve alışveriş yaptı. Geminin akşam Haifa Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1600 İsrailli turist getirdi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından sabah Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metrelik gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1600 İsrailli yolcu ve 600 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezip alışveriş yaptı, kafelerde oturdu.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

İlçeye 3'üncü kez gelen ve yıl sonuna kadar 2 sefer daha yapacağı belirtilen geminin, akşam Haifa Limanı'na hareket edeceği bildirildi.