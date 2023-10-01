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Panama bayraklı kruvaziyer Fethiye'ye geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesini, Panama bayraklı kruvaziyer 'SH Diana' ile gelen 63 turist ziyaret etti. Gemide ABD, Brezilya, Kanada, İtalya, Rusya, Almanya ve Finlandiya vatandaşı turistler bulunuyor. Yolcular, tarihi Paspatur Çarşısı ile ilçenin turistik noktalarını ziyaret etti.