Panama Bayraklı Kruvaziyer Crown İris, 1601 İsrailli Turist ile Alanya'ya Geldi
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İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown İris adlı kruvaziyer, 1601 İsrailli turist ve 601 personel ile Alanya Limanı'na yanaştı. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları da turist yerlerini gezdi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçede serbest zaman geçirdi. Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Antalya'nın Alanya ilçesine 1601 İsrailli turist getirdi.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Kruvaziyerde 1601 İsrailli yolcu ve 601 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turist yerlerini gezdi.
Bu yıl ilçeye ilk kez gelen geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.