Panama Bayraklı Kruvaziyer Crown İris, 1601 İsrailli Turist ile Alanya'ya Geldi

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown İris adlı kruvaziyer, 1601 İsrailli turist ve 601 personel ile Alanya Limanı'na yanaştı. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları da turist yerlerini gezdi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçede serbest zaman geçirdi. Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.