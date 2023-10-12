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Panama bayraklı kruvaziyer Antalya'ya ulaştı

Panama bayraklı MSC Musica isimli kruvaziyer, 1743 yolcusuyla birlikte Antalya'ya ulaştı. QTerminals Antalya Limanı'na yanaşan kruvaziyerde, 1743 yolcu ve 954 mürettebat bulunuyor. Yolcular Antalya'da alışveriş yapma ve turistik yerleri gezip görme fırsatı buldu. Kruvaziyerin sonraki durağı ise Yunanistan'ın Piraeus kenti olacak.