Panama bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown Iris adlı kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide 1606 yolcu ve 593 personel bulunuyor. Turistler, alışveriş yapmanın yanı sıra Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Geminin gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edeceği belirtildi.