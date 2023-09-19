Panama bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown Iris adlı kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide 1606 yolcu ve 593 personel bulunuyor. Turistler, alışveriş yapmanın yanı sıra Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Geminin gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu İsrailli 1606 yolcu ve 593 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Bu yıl ilçeye dördüncü kez gelen geminin gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.