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Panama bayraklı kruvaziyer Alanya'ya demirledi

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown Iris adlı kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Gemide 1671 yolcu ve 577 personel bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Geminin gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği belirtildi.