Panama bayraklı kruvaziyer Alanya'ya demirledi
Turizm Haberleri
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan Crown Iris adlı kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Gemide 1671 yolcu ve 577 personel bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Geminin gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu İsrailli 1671 yolcu ve 577 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Bu yıl ilçeye altıncı kez gelen geminin, gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.