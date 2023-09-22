Panama bandıralı kruvaziyer Sinop Limanı'na geldi

İzmir Çeşme Limanı'ndan hareket eden ve 1008 yolcuyla bu sezon 12. kez Sinop'a gelen Astoria Grande, turizm acentesi görevlileri tarafından karşılandı. Limanda gemiden inen yolcular, kentte tarihi ve turistik yerleri gezecek. 193 metre boyunda, 441 mürettebatı bulunan Astoria Grande'nin, Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi Limanı'na gideceği öğrenildi.