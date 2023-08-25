Panama bandıralı kruvaziyer Sinop Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer 'Astoria Grande', bu yıl 8. kez Sinop Limanı'na demirledi. Gemide bulunan 899 yolcu, Sinop'ta bir gün kalacak ve tarihi ve turistik yerleri gezecek. Kruvaziyer daha sonra Soçi'ye hareket edecek.