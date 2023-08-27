Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a geldi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer 'Astoria Grande'nin' Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu. Gemide bulunan yolcular, kentte bir gün boyunca tarihi ve turistik yerleri gezecek.