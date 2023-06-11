Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 495 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ile turizm acentelerinin görevlileri tarafından karşılanan yolcular, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı.