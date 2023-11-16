Panama bandıralı kruvaziyer Samsun'a ikinci kez geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, bu ay ikinci kez Samsun'a geldi. Samsun Limanı'na demirleyen gemideki turistler, liman görevlilerince karşılandı ve tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, bu ay ikinci kez Samsun'a geldi.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 856 yolcu ve 424 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere kırmızı gül verildi.

Turistler daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacağı öğrenildi.