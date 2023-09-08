Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande Sinop Limanı'na demirledi

Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl 11'inci kez Sinop Limanı'na demirledi. İzmir Çeşme Limanı'ndan gelen gemi, 821 yolcusuyla akşama kadar kentte kalacak. Yolcular, turizm yetkilileri tarafından karşılanacak ve kentteki tarihi ve turistik yerleri gezecek. Akşam saatlerinde ise Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek.