Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande Sinop Limanı'na demirledi
Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl 11'inci kez Sinop Limanı'na demirledi. İzmir Çeşme Limanı'ndan gelen gemi, 821 yolcusuyla akşama kadar kentte kalacak. Yolcular, turizm yetkilileri tarafından karşılanacak ve kentteki tarihi ve turistik yerleri gezecek. Akşam saatlerinde ise Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek.
Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl 11'inci kez Sinop Limanı'na demirledi.
İzmir Çeşme Limanı'ndan gelen Astoria Grande, 821 yolcusuyla akşama kadar kentte kalacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görecek.
Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.