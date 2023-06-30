Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande Sinop Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl 4'üncü kez Sinop Limanı'na demirledi. İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop olan gemi, 696 yolcusuyla bir gün kentte kalacak. Gemi yolcuları, turizm acenteleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandıktan sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı. Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği belirtildi.