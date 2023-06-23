Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande Sinop'a geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci durağı Sinop'a geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ve turizm acentelerinin görevlileri tarafından karşılanan yolcular, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı. Kruvaziyer, Sinop'un ardından Soçi kentine hareket edecek.