Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande Sinop'a 13. kez geldi

İstanbul Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 787 yolcusuyla Sinop Limanı'na 13. kez demirledi. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden geminin Türkiye'deki durağı Sinop oldu.

İstanbul Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 13'ncü kez Sinop'a geldi.

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 787 yolcusuyla Sinop Limanı'na 13. kez demirledi. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande'nin Türkiye'de Amasra ve Ünye limanlarından sonra ki durağı Sinop oldu.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi. - SİNOP