Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 893 Rus yolcusuyla Sinop'ta demirledi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Astoria Grande gemisi, Sinop'a ulaştı ve yolcular kenti gezmeye başladı. Gemide bulunan 442 mürettebat ve 893 yolcu, akşam saatlerinde İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılacak.