Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 893 Rus yolcusuyla Sinop'ta demirledi
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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Astoria Grande gemisi, Sinop'a ulaştı ve yolcular kenti gezmeye başladı. Gemide bulunan 442 mürettebat ve 893 yolcu, akşam saatlerinde İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılacak.
Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 893 Rus yolcusuyla Sinop'ta demirledi.
Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Sinop'a gelen gemi, yetkililer ve turizm acente görevlilerince karşılandı.
Yolcular, gemiden çıkış işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Astoria Grande'nin 442 mürettebat ve 893 yolcusuyla Sinop'un ardından İzmir'in Çeşme ilçesine gitmek üzere akşam saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Turizm