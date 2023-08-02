Pamukkale Ziyaretçi Sayısı Yüzde 23 Arttı

Denizli'deki Pamukkale, geçen yılın ilk 7 ayına göre ziyaretçi sayısını yüzde 23 artırarak 1 milyon 150 bin kişiye ulaştı. Pamukkale, dünyanın her yerinden turist çekiyor.

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 23 artarak, 1 milyon 150 bin kişi oldu.

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi geçen yılın ilk 7 ayında, 934 bin 89 kişi ziyaret etti. Bu rakam, bu yılın ilk 7 ayında arttı; ziyaretçi sayısı 1 milyon 150 bin kişi oldu. Doğal güzelliği ve tarihi dokusu ile yılın her mevsiminde turist ağırlayan Pamukkale'de, ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 arttı. Bu rakamlar bölgedeki turizmciyi sevindirirken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor.

Pamukkale'ye turistlerin giriş fiyatının 700 TL olduğunu belirten Şen, "Ancak yerli turist 60 TL'ye Müzekart alıp, Türkiye genelinde istediği ören yerine gidebilir" diye konuştu.