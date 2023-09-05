Pamukkale'ye Ziyaretçi Yoğunluğu Devam Ediyor

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. 2023 Yılı Ocak ile Ağustos ayı rakamları açıklandı. Beyaz cennet, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Pamukkale'ye 8 ayda toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi giriş yaparken, geçen yıla oranla yüzde 17 artış yaşandı.

Beyaz cennette ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Pamukkale 2023 Yılı Ocak ile Ağustos ayı rakamları açıklandı

DENİZLİ - Ege Bölgesi'nin geçiş güzergahı olan Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ediyor. 2023 Yılı Ocak ile Ağustos ayı Pamukkale ziyaretçi verilerine göre 8 ayda toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi giriş yaparken, geçen yıla oranla yüzde 17 artış yaşandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı Pamukkale Travertenlerinde yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret etmeye devam ediyor. Her yıl milyonlarda turist tarafından ziyaret edilen 'Beyaz Cennet' Denizli turizmine büyük katkı sağlıyor. Ege Bölgesi'nin geçiş güzergahı olan Denizli'de yerli turistlerde de artış yaşanmasıyla birlikte birçok ziyaretçi artık Müze Kart ile giriş yapıyor. 2023 Yılı Pamukkale Travertenleri Ağustos ayı ziyaretçi sayısı açıklandı. 2023 Yılı Ağustos ayında Pamukkale'yi 362 bin 883 kişi ziyaret ederken, 2022 yılında aynı ayda 351 bin 706 kişi ziyaretçi girişi ile yüzde 3,17 artış gerçekleşti. 2023 Yılı sonuna yaklaşırken Ocak ile Ağustos ayları arasında beyaz cennete yerli ve yabancı turist giriş sayısı toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi olarak açıklandı. Geçtiğimiz 2022 yılında Pamukkale ören yerine Ocak ile Ağustos ayları arasında toplamda 1 milyon 285 bin 795 kişi ziyaret gerçekleştirmişti. Pamukkale'ye ziyaretçi giriş rakamlarına göre geçtiğimiz 2022 yılına oranla yüzde 17,64 artış yaşandı.

"Burası çok güzel tekrardan gelmeyi düşünüyoruz"

Havadan görüntülenen beyaz cennet, yoğunluğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Travertenlerin oluşumunu inceleyen, beyazlığının nereden geldiğini gözlemleyen turistler, hatıra fotoğrafları çektirerek eğleniyor. Beyaz güzelliğiyle göz kamaştıran Pamukkale'yi Fransa'dan ikinci defa ziyarete gelen Selvinaz Yaman, "Bir önceki geldiğimde akşama doğru gelmiştim ama bu sefer ailemle birlikte geldim. Burası çok güzel tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. Pamukkale gerçekten dünyada tek ama Fransa'da da gezilecek yerler var. Burası çok daha güzel gerçekten" dedi.

"Doğanın buraya bir hediyesi"

Pamukkale'yi uzun zamandır görmek isteyen Bursa'dan gelen Duran Boz, "Pamukkale'yi çok güzel buldum ama fotoğraflarda baktığımda suyu çoktu, azalmış. Gezilecek görülecek bir yer herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu. Eşi Züleyha Boz, "Ben böyle bir yer hiç görmedim çok güzel, Denizli konum olarak da çok güzel ve suyu da bol bu bölgeyi sevdik. İlk defa geldim burası gerçekten çok hoş bir yer. Çok enteresan doğanın buraya bir hediyesi gibi öyle düşünüyorum." diye konuştu.