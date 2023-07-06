Pamukkale, Kurban Bayramı'nda en çok ziyaret edilen ören yeri oldu

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, 9 günlük Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen ören yeri oldu. Bayram boyunca Pamukkale'yi yerli ve yabancı olmak üzere 116 bin 876 kişi ziyaret etti.

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, 9 günlük Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen ören yeri oldu. Bayram boyunca Pamukkale'yi yerli ve yabancı olmak üzere 116 bin 876 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre beyaz cennet olarak bilinen Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en çok ziyaret edilen ören yeri oldu. Bakanlığın verilerine göre 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon 414 bin 780 kişi Türkiye'deki ören yerlerini ziyaret etti. Ören yerleri arasındaki en çok ziyaretçiyi ise 116 bin 876 kişi ile Pamukkale Hierapolis Ören Yeri ağırladı. Pamukkale'nin ardından 100 bin 233 kişi ile İzmir Efes Ören Yeri ikinci olurken, Antalya Olympos Ören Yeri ise 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

'ZİYARETÇİLERİ PAMUKKALE'DE GÖRECEĞİZ'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ziyaret edilen yerler arasında sürekli birinci olduğunu belirterek, "Pamukkale Ören Yeri Kurban Bayramı'nda da en çok ziyaret edilen yer oldu. Geçtiğimiz dönemlere de baktığımızda Pamukkale birinciliği alıyordu, bizim için sürpriz olmadı. Bu yıl sonu itibariyle 3 milyon ziyaretçi hedefimiz var. Bayramdaki ziyaretler bu hedefimizi tutturmamızda kalkışı olacaktır. Biz özellikle temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yerli ve yabancı ziyaretçileri Pamukkale'de göreceğiz. Çin pazarının da açılmasıyla Pamukkale'de ciddi anlamda yabancıları da göreceğiz. Çin pazarının açılması bizim için önemlidir. Türkiye'ye yaklaşık 500 bin ziyaretçi geliyor. Onların yüzde 90'ı da Pamukkale'ye geliyor" dedi.

ÜLKEMİZDEKİ TURİZM HAREKETİNE HAREKET KATIYOR'

Müzekart uygulamasının kültür seyahatlerini ön plana çıkardığını da söyleyen Şen, " Türkiye'de son dönemde kültür seyahatlerinin ön plana çıkmasının nedeni ise Müzekart uygulamasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın varlıklarımızı gelecek nesillere aktarılması ve farkındalık yaratılması için son birkaç yıldır Müzekart'ı 60 TL'de tutuyor. 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük vatandaşlarımız 60 TL karşılığında Türkiye'deki bütün ören yerlerini gezebiliyor. Bu da ülkemizdeki turizm hareketine hareket katıyor, kültürel varlıklarımızın tanınmasına ve korunmasına da yardımcı oluyor" diye konuştu.(DHA)