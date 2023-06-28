Pamukkale'deki Antik Termal Havuz Yabancı Turistleri Cezbediyor

Pamukkale, her yıl 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan beyaz travertenlerinin yanı sıra Kleopatra ismiyle anılan antik termal havuzuyla da öne çıkıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve bitişiğinde kurulu Hierapolis Antik Kenti, yaz sezonuyla en yoğun günlerini yaşamaya başladı. Misafirlerine pamuk beyazı travertenlerin üzerinde yürüme, antik çağı günümüze taşıyan eserleri görme imkanı tanıyan Pamukkale'de, 2 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen antik termal havuz da ziyaretçilere tarihi sütunların içinde yüzme deneyimi sunuyor. Başta yabancı turistler olmak üzere çok sayıda turist, antik havuza girmeden Pamukkale'den ayrılmıyor. Antik havuz, su sıcaklığının 36 derece olmasına rağmen bunaltıcı yaz sıcaklarında da boşalmıyor. Milattan sonra 692'de yaşanan depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluştuğu saptanan antik havuz, antik dönemden bu yana şifa merkezi olarak biliniyor. Hz. Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da girdiği rivayet edilen havuza yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin kişi girdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, AA muhabirine, okulların tatil olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Pamukkale'nin en yoğun günlerini yaşamaya başladığını söyledi. Antik havuzun da farklı coğrafyalardan gelen insanları buluşturduğunu belirten Akyol, şöyle konuştu: 'Antik havuza günlük ortalama bin kişi giriyor. Sabit 36 derece sıcaklıkta. Yaz, kış insanlar buradaki antik havuzda geçmişe bir yolculuk yapıyor. Buraya gelen özellikle yabancı turistlerimiz mutlaka havuz deneyimini yaşamak istiyor.'