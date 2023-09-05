Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor

Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ediyor. Bölgeyi yılın ilk 8 ayında toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi ziyaret ederken, turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17 artış yaşandı.

Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ediyor. Bölgeyi yılın ilk 8 ayında toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi ziyaret ederken, turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17 artış yaşandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerini her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin artık Müze Kart ile giriş yapabildiği Pamukkale travertenlerinin ağustos ayı ziyaretçi sayısı açıklandı. Ağustos ayında Pamukkale'yi 362 bin 883 kişi ziyaret ederken, 2022 yılında aynı ayda 351 bin 706 ziyaretçi girişi olduğu ve ziyaretçi sayısında yüzde 3,17 artış gerçekleştiği belirtildi. Yılın ilk 8 ayında ise beyaz cenneti toplam 1 milyon 512 bin 648 kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Pamukkale ören yerine aynı dönemde toplam 1 milyon 285 bin 795 kişi ziyaret gerçekleştirmişti. Pamukkale'ye ziyaretçi giriş rakamlarına göre geçtiğimiz 2022 yılına oranla yüzde 17,64 artış yaşandı.

"Burası çok güzel, tekrardan gelmeyi düşünüyoruz"

Güzelliğiyle göz kamaştıran Pamukkale'yi Fransa'dan ikinci defa ziyarete gelen Selvinaz Yaman, "Bir önceki geldiğimde akşama doğru gelmiştim ama bu sefer ailemle birlikte geldim. Burası çok güzel, tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. Pamukkale gerçekten dünyada tek ama Fransa'da da gezilecek yerler var. Burası çok daha güzel gerçekten" dedi.

"Doğanın buraya bir hediyesi"

Bursa'dan gelen Duran Boz ise, Pamukkale'yi uzun zamandır görmek istediğini söyleyerek, "Pamukkale'yi çok güzel buldum ama fotoğraflarda baktığımda suyu çoktu, azalmış. Gezilecek görülecek bir yer, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Eşi Züleyha Boz da, "Ben böyle bir yer hiç görmedim, çok güzel. Denizli konum olarak da çok güzel ve suyu da bol. Bu bölgeyi sevdik. İlk defa geldim, burası gerçekten çok hoş bir yer. Çok enteresan, doğanın buraya bir hediyesi gibi öyle düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan, havadan görüntülenen Pamukkale yoğunluğu ile dikkat çekti. - DENİZLİ