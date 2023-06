Turizmin cenneti Pamukkale'de hasta ve yaşlılara 5 yıldızlı hizmet

DENİZLİ - Denizli'de turizmin cenneti Pamukkale'nin göbeğinde yaşlılara ve hastalara birçok alanda 5 yıldız hizmet veren tesis, içinde barındırdığı olanaklarla Türkiye'de bakıma farklı bakış açısı getirdi.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Pamukkale'de kurulan tesisi, bakıma muhtaç ve yaşlılara doğal güzelliklerin içinde farklı konseptle hizmet veriyor. Ege'nin ilk erişebilirlik Alzheimer, ruhsal problemleri olan hastalar ve yaşlılara tüm sosyal aktiviteleri sağlayıp doğal imkanlar ortaya çıkaran tesis, içinde barındırdığı son model teknolojileriyle ayrıcalıklı seçenek sunuyor. Pamukkale manzarasıyla vatandaşlarla ulaşılması zor imkanları buluşturan tesis, içinden geçen şifalı suyla da adını duyurmaya başladı.

"Kendi yiyeceklerini yetiştirme imkanı sunuyoruz"

farklı hizmetlerle geniş potansiyele ulaştığını belirten işletme sahibi Burak Bilge, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı tesisimizde ruhsal problemleri olan ve yaşlı bireylere 85 yatak kapasiteli tesisimizde yatılı bakım, sağlık,rekreasyon hizmeti veriyoruz. Bizi farklı kılan tesisimizin doğal alan hacim büyüklüğüdür. Tesisimiz de sıcak ve termal suyun iyileştirici gücünü hasta ve yaşlılarımızın hizmetine sunmamız, bahçemizde ve seramızda yürüyüş ile bisiklet yolları gibi birçok ayrıcalıklı seçenek bulunuyor. Kurduğumuz sera alanında kendi yiyeceklerini yetiştirme imkanı sunuyoruz" dedi.

"Birçok çeşitli hizmetimiz mevcuttur"

Hastalara Pamukkale travertenlerinde doyasıya gezme imkanı sunduklarını ifade eden işletme sahibi Banu Şelenbaş Bilge, "Göz, romatizma ve cilt hastalıkları gibi pek çok soruna burada tedavi desteği verebileceğimiz gibi tamamen tazelenip, yenilenebileceğiniz büyük bir alan oluşturduk. Öte yandan kırsal yaşamın tadına varılacağı sera, kümes ve evcil hayvanların bulunduğu alanlar yaparak doğa ve çevre konuları ile ilgili özel bir çalışma yaptık. Su sesi ile de terapi hizmeti ise en sevdiğimiz. Her tarafımızda akan bir suyumuz var. Yeri geldiğinde ayaklarınızı şifalı sulara koyup traverten manzarasına bakıp her saat eşsiz görüntü ile bunu değerlendirmeniz mümkün. Şehir gürültüsünden yorulmuş,Yenilenmek ve tazelenmek isteyen yaşlılarımız, depresyon ve kaygı problemleri olanlar, ruhsal diğer hastalıkları olanlar ve alzheimer demans gibi durumlar ile karşı karşıya olanlara hizmetimiz mevcuttur. Hizmete refakat etmek isteyen aile üyeleriyle birlikte kalabilecekleri modeli de merkezimizde tasarladık. Su, kuş sesi ve doğal güzelliği, paraşüt ile balonların renkliliğinde güne uyanmanın keyfini yaşadığınız tesisimizde eğitim içerikli salonlarımız ve termal havuz, sauna,engelli bireylere uygun dizayn edilmiş engelli banyo tuvaletleri, hizmetlere ulaşmayı kolaylaştıran engelli asansör ve platformları,evcil hayvanlarla birlikte keyifle vakit geçireceğiniz oturum alanları gibi misafirlerimizin kendini rahat ve özel hissedeceği hizmetler var. ve Her türlü refakati sağlayan profesyonel bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.

"Vaktimizi çok iyi değerlendiriyoruz"

10 yıldır tesiste kalana İlknur Gülar, "Tesisimiz çok güzel. Bulunduğumuz yerdeki beyaz cennet tam bir cennet olduğunu ispatladı. turizmin önemli noktasına güzel bir bina yapıldı. Kurucu üyemiz olan Banu Hanım ve Burak Bey bizlere güzel bir tesis sundular ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada vaktimizi çok iyi değerlendiriyoruz. Her şeyimiz süper ilerliyor. İnsanlar buraya gönül rahatlığıyla annesini ve babasını veya yakını teslim edebilir. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler" dedi.