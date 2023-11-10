Pamukkale Çevresindeki Oteller Ara Tatil Dönemi İçin Yüzde 100 Doluluğa Yaklaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale ören yerinde ziyaretçi sayısı artıyor ve oteller tam kapasiteye yakın çalışıyor. Ara tatil döneminde ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Pamukkale çevresindeki oteller, ara tatil dönemi için yüzde 100 doluluğa yaklaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ören yerinde geçen yılın ocak-ekim döneminde 1 milyon 774 bin 871 kişiye ulaşan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 36 bin 272 olarak kayıtlara geçti.

Bölgede ara tatil döneminde ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Oteller, şimdiden tam kapasiteye yakın çalışıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, ilk ara tatilin başlayacak olması nedeniyle bölgedeki otellerde rezervasyon doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önceki günkü Denizli ziyaretinde Pamukkale için verdiği müjdelerin çok önemli olduğunu dile getiren Şen, uzun süredir bekledikleri gece müzeciliğinin artık yakında başlayacağını ifade etti.

Şen, Pamukkale'deki kazıların 12 aya çıkartılmasının bölgeye ilgiyi daha da artıracağına işaret ederek, "Bu yılın ilk 10 ayına baktığımız zaman 2 milyon kişiyi geçtik ziyaretçi olarak. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon 400 bin kişinin Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'ni ziyaret ettiğini göreceğiz." diye konuştu.

Ara tatilde misafirleri ağırlamak için aylar öncesinden başladıkları hazırlıkların tamamlandığını belirten Şen şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin, velilerin yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgisi var. Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçiler termal bölgeleri çok talep ediyor. Bu anlamda da Pamukkale'deki doluluklar şu anda yüzde 100'e yakın seyretmekte. Biz tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye davet ediyoruz."

"400 bin civarında Çinli ziyaretçi bekliyoruz"

Şen, turizmciler olarak 2024 yılı beklentilerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle Çin pazarı Pamukkale için çok önemli. Pamukkale'ye Çin pazarının da açılmasıyla biz ekstra 400 bin civarında Çinli ziyaretçi bekliyoruz. Bunun yanında Karahayıt Mahallesi'nde açılan fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi de özellikle sağlık turizmi için Pamukkale bölgesini çok cazip hale getirecektir. Bunlarla beraber biz 3 milyon hedefimizi koyuyoruz. Umarım 2024 yılında bu hedefe ulaşacağız."